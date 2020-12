Il travaglio parallelo di Forza Italia e 5 stelle sulla riforma del Mes

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Abbiamo bisogno di un chiarimento, ragazzi così è dura da spiegare”, “Questa posizione ondivaga e indecisa finisce per essere non difendibile”, “Dobbiamo metterci una pezza”. Le chat dei gruppi parlamentari dia metà pomeriggio ribollono di perplessità e malumori. Le due capigruppo, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, e poi lo stato maggiore berlusconiano, intervengono per placare gli animi, spiegando che c’è stato “un equivoco” tra Mes “generale” e Mes “sanitario”. Ma il subbuglio perdura, al punto che si decide di aspettare a chiarirsi quando ci saranno le condizioni per “un confronto sereno”. La nota di Silvio Berlusconi che posizionasul no in vista del voto del 9 dicembre spiazza i suoi e dilania il partito. È successo che Matteo Salvini, in vista del voto...