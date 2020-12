Il titolo di Libero sulla ragazza del caso Genovese | «Lo stupro vien da sé»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 1 dicembre 2020) Se pensavate cheavesse già dato il massimo per quanto riguarda il processo di descrizione dele dellacoinvolta nella storia su cui sta indagando la magistratura (è in carcere con l’accusa di violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona), provate a leggere questo pezzo pubblicato nell’edizione di oggi, a firma Azzurra Barbuto. All’articolo è stato dato questo: «Famiglia assente, figli allo sbando e loda sé». LEGGI ANCHE > Tremano i vip della Milano “bene” per ilda sé, cosìdecide di affrontare nuovamente ilNon era bastata la ...