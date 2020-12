Il rover marziano telecomandato da stampare in 3D (Di martedì 1 dicembre 2020) (Foto: Esa)Il primo lander che esplorò Marte fu quello della missione sovietica Mars 3 del 1971, ma rimase operativo circa 20 secondi prima di essere verosimilmente messo ko da una tempesta di polvere, mentre il primo e vero rover fu l’americano Sojourner, che rimase attivo quasi un anno dal suo arrivo nel dicembre 1996. È ancora in corso la missione del redivivo e gigantesco rover Curiosity della missione americana Mars Science Laboratory dopo ben 8 anni dall’arrivo sul Pianeta Rosso. Tra i prossimi rover a mettere piede su Marte ci sarà Rosalind Franklin dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha di recente spostato la partenza nel 2022 dopo aver perso l’occasione della finestra di lancio quest’anno. Per chi volesse ingannare l’attesa con un po’ di sano e curioso fai da te tech, è possibile costruire una replica miniaturizzata interamente ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) (Foto: Esa)Il primo lander che esplorò Marte fu quello della missione sovietica Mars 3 del 1971, ma rimase operativo circa 20 secondi prima di essere verosimilmente messo ko da una tempesta di polvere, mentre il primo e verofu l’americano Sojourner, che rimase attivo quasi un anno dal suo arrivo nel dicembre 1996. È ancora in corso la missione del redivivo e gigantescoCuriosity della missione americana Mars Science Laboratory dopo ben 8 anni dall’arrivo sul Pianeta Rosso. Tra i prossimia mettere piede su Marte ci sarà Rosalind Franklin dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha di recente spostato la partenza nel 2022 dopo aver perso l’occasione della finestra di lancio quest’anno. Per chi volesse ingannare l’attesa con un po’ di sano e curioso fai da te tech, è possibile costruire una replica miniaturizzata interamente ...

