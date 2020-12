Il ritorno a scuola Per il 55% degli italiani è meglio tornare in classe dopo le feste

(Di martedì 1 dicembre 2020) C'è una nuova data, anche se ancora ipotetica, per ilsui banchistudenti. E' quella del 14 dicembre e a proporla è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la riunione...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno scuola

BARI - La Regione Puglia si starebbe orientando verso la proroga dell’ordinanza, in scadenza giovedì 3 dicembre, che permette di scegliere per i propri figli tra didattica in classe o a distanza. E’ q ...VENAFRO - Nuove misure a sostegno dei cittadini rese possili grazie alla manovra di bilancio approvata ieri sera dall'Amministrazione ...