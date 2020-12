Il racconto di Cesare Cremonini | “Sentivo un mostro premere sul petto | era schizofrenia”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 1 dicembre 2020) In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantante bologneseha parlato del suo primo libro, in uscita a dicembre. Pagine dove ripercorrere la sua carriera, ricorda i suoi amori, ma anche i dolori del recente passato, come il periodo in cui ha sofferto di schizofrenia. IldiL'articolo proviene da www.meteoweek.com.