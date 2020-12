Il primario di Cisanello | la pietà e quel passo clandestino | «I parenti li facciamo entrare così»

(Di martedì 1 dicembre 2020) Pisa: Malacarne organizza le visite in rianimazione. Per aiutare i ricoverati o anche per un addio. "Una carezza può motivare un paziente, farlo reagire e sopravvivere"

Il Tirreno

Pisa: Malacarne organizza le visite in rianimazione. Per aiutare i ricoverati o anche per un addio PISA. Non è solo per l’ultimo saluto. Per permettere di sfiorare una mano e sentire il calore in ques ...PISA : La scelta di Paolo Malacarne, primario a Cisanello:"Umanizzazione delle cure al tempo del Covid, con prudenza e buon senso" ...