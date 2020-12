Il prezzo di Bitcoin BTC si corregge dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico

Leggi su invezz

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ildi(BTC) ha toccato illunedì per continuare il suo impressionante rally quest’anno grazie a un’impennata della domanda da parte degli investitori retail e istituzionali. Analisi fondamentale: aumento della domanda istituzionale La criptovaluta più grande del mondo è aumentata di oltre il 170% da inizio anno, spinta da un aumento della domanda di beni rifugio a seguito di stimoli fiscali e monetari senza precedenti da parte delle banche centrali di tutto il mondo e grazie al suo appello come copertura contro inflazione. “è un rifugio naturale sicuro per coloro che cercano riparo dal rapido aumento della stampa di moneta da parte della banca centrale e l’inflazione che tutti concordano è già in aumento,” ha affermato Sergey Nazarov, fondatore della ...