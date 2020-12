Il presidente dell’ordine dei giornalisti attacca Feltri e difende la Boldrini. Ma il suo italiano… (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1° dic – Continua a far discutere la querelle tra Laura Boldrini e Mattia Feltri, figlio di Vittorio. Tutto era nato dal rifiuto di Feltri di pubblicare sul suo giornale un articolo in cui l’ex presidente della Camera offendeva il padre del neodirettore dell’Huffington Post. Tanto è bastato alla Laura addolorata per gridare alla censura. In tutto questo, prima ancora che i termini della questione fossero chiariti, Carlo Verna, presidente dell’ordine dei giornalisti, aveva preso le difese della Boldrini puntando il dito contro Feltri. Il quale, ovviamente, non l’ha presa bene. In un articolo in cui spiegava le motivazioni del «grande rifiuto», il direttore dell’HuffPost ha scritto con sarcasmo: «Ringrazio il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1° dic – Continua a far discutere la querelle tra Laurae Mattia, figlio di Vittorio. Tutto era nato dal rifiuto didi pubblicare sul suo giornale un articolo in cui l’exdella Camera offendeva il padre del neodirettore dell’Huffington Post. Tanto è bastato alla Laura addolorata per gridare alla censura. In tutto questo, prima ancora che i termini della questione fossero chiariti, Carlo Verna,dei, aveva preso le difese dellapuntando il dito contro. Il quale, ovviamente, non l’ha presa bene. In un articolo in cui spiegava le motivazioni del «grande rifiuto», il direttore dell’HuffPost ha scritto con sarcasmo: «Ringrazio il ...

matteograndi : Siamo in un Paese in cui il presidente dell’ordine dei giornalisti scrive come un bambino di 5 anni e un bambino di… - marattin : Giorni fa ho pubblicato una foto di un cartello (nel pieno centro di Roma) che conteneva un evidente errore grammat… - davidallegranti : Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti non conosce l’italiano. Pensa male e scrive male. - ANNAMAMARIABIA1 : RT @FscoMer: SCANDALODO, SCONCERTANTE, ORRORIFICO L'autore del disastro grammaticale è il PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI. Il disas… - Gianmar26145917 : RT @claudio_2022: Il presidente dell’ordine dei giornalisti attacca Feltri e difende la Boldrini. Ma il suo italiano… La Boldrini va silen… -

