Il piano esecutivo vaccinale è pronto M5S | “Servirà la collaborazione di tutti per lo stoccaggio e il trasporto delle dosi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il, ma diventerà operativo quando i vaccini avranno le autorizzazioni di immissione in commercio. E’ quanto ha detto il Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in videoconferenza con le Regioni. La previsione è che le autorizzazioni possano arrivare per la fine di gennaio. Per i vaccini che dovranno essere conservati a -75 gradi, ilprevede 300 centri di distribuzione dislocati sul territorio nazionale. “Ci troviamo come Paese in una fase estremamente delicata – spiegano in una nota i deputati M5S in Commissione Trasporti a proposito dei vaccini – e stiamo pianificando già da ora come si intende procedere per la distribuzione del vaccino. Per questo motivo oggi abbiamo fatto il punto con i rappresentanti di Assoaeroporti Valentina Lener e di ...