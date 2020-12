Il parlamentare omofobo scoperto in un’orgia gay con altre 25 persone (Di martedì 1 dicembre 2020) A Napoli esiste un bellissimo detto che recita tradotto così: “Non sputare in cielo che in faccia ti torna”. La straordinaria capacità di sintesi della lingua napoletana colpisce tutti coloro che peccano di ipocrisia. In queste ore sembra calzare a pennello per il protagonista di una vicenda europea. Si tratta di József Szájer, uno dei fondatori del partito di estrema destra del premier Victor Orban e parlamentare europeo. Conosciuto da tutti come un uomo di ferro con convinzioni granitiche sulla famiglia “naturale” e spiccatamente omofobe, è stato scoperto in un’orgia gay a Bruxelles insieme ad altre 25 persone. Ha provato a scappare calandosi da una grondaia con addosso uno zaino con all’interno della droga. Logicamente ha dichiarato di non sapere chi avesse messo la sostanza nello zaino, e che te ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) A Napoli esiste un bellissimo detto che recita tradotto così: “Non sputare in cielo che in faccia ti torna”. La straordinaria capacità di sintesi della lingua napoletana colpisce tutti coloro che peccano di ipocrisia. In queste ore sembra calzare a pennello per il protagonista di una vicenda europea. Si tratta di József Szájer, uno dei fondatori del partito di estrema destra del premier Victor Orban eeuropeo. Conosciuto da tutti come un uomo di ferro con convinzioni granitiche sulla famiglia “naturale” e spiccatamente omofobe, è statoingay a Bruxelles insieme ad25. Ha provato a scappare calandosi da una grondaia con addosso uno zaino con all’interno della droga. Logicamente ha dichiarato di non sapere chi avesse messo la sostanza nello zaino, e che te ...

GiuseppeCigiu : RT @Apndp: 20/25 uomini si radunano per giocare al trenino dell'amore a #bruxelles. Uno cerca di fuggire e poi invoca l'immunità parlamenta… - zio_propano : RT @Apndp: 20/25 uomini si radunano per giocare al trenino dell'amore a #bruxelles. Uno cerca di fuggire e poi invoca l'immunità parlamenta… - romeo58151869 : @repubblica Trattasi di parlamentare sovranista, cofondatore del partito nazionalista di destra di Orban. Violentem… - Maurizio62 : RT @Apndp: 20/25 uomini si radunano per giocare al trenino dell'amore a #bruxelles. Uno cerca di fuggire e poi invoca l'immunità parlamenta… - lorenza_j : RT @Apndp: 20/25 uomini si radunano per giocare al trenino dell'amore a #bruxelles. Uno cerca di fuggire e poi invoca l'immunità parlamenta… -