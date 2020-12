IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di mercoledì 2 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 1 dicembre 2020)puntata de Il5 di: Roberta (Federica De Benedittis) continua pensare in grande al futuro, ma non sa ancora che Marcello (Pietro Masotti) è nei guai. Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Tim scopre che Franzi è innocente! Ma lei… Al, l’urna a forma di arnia ispirata alle api e costruita per l’evento di Sant’Ambrogio non piace a nessuno. A Vittorio (Alessandro Tersigni), però, viene in mente una soluzione alternativa! Armando (Pietro Genuardi) vuole proteggere Marcello dal Mantovano, ma ne uscirà male e con la bici rotta. A quel punto, il Ferraris decide di consegnare i suoi risparmi al ragazzo, in modo che quanto meno possa subito estinguere il ...