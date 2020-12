Il nuovo romanzo di Massimo Gramellini “C’era Una Volta Adesso” (Di martedì 1 dicembre 2020) Il giornalista torna con un nuovo libro Massimo Gramellini torna alla narrativa. Dopo il successo di “Fai Bei Sogni” il 3 dicembre (edito da Longanesi) esce un nuovo romanzo del giornalista “C’era una Volta Adesso”. Un romanzo di affetti e speranze, il racconto dei mesi di lockdown attraverso gli occhi di un bambino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Gramellini (@MassimoGramelliniofficial) Sinossi Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all’altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Il giornalista torna con unlibrotorna alla narrativa. Dopo il successo di “Fai Bei Sogni” il 3 dicembre (edito da Longanesi) esce undel giornalistauna. Undi affetti e speranze, il racconto dei mesi di lockdown attraverso gli occhi di un bambino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Sinossi Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all’altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto ...

361_magazine : Il nuovo libro di #MassimoGramellini - La_Lettura : RT @CorriereCultura: Diventare grandi in lockdown. Esce il 3 dicembre per Longanesi il nuovo romanzo di @MaxGramel, «C’era una volta adesso… - RaiScuola : ?? In L’appello, il suo nuovo romanzo pubblicato da @Librimondadori , @aledavenia racconta l'anno scolastico di Omer… - CorriereCultura : Diventare grandi in lockdown. Esce il 3 dicembre per Longanesi il nuovo romanzo di @MaxGramel, «C’era una volta ade… - timbusiness : Come affronterebbe il mondo un #BlackOut digitale? Questo il tema di 'The Silence', il nuovo romanzo dello scrittor… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo romanzo Massimo Gramellini, l’estratto del nuovo romanzo. Missione impossibile al piano di sopra Corriere della Sera Il nuovo romanzo di Massimo Gramellini “C’era Una Volta Adesso”

Massimo Gramellini torna alla narrativa. Dopo il successo di "Fai Bei Sogni" il 3 dicembre esce un nuovo romanzo del giornalista "C'Era una volta Adesso".

"Il coraggio delle donne": Dacia Maraini presenta il suo nuovo libro a "Fai la cosa giusta"

«Ci chiedevamo a che punto eravamo, che giudizio dare dei vecchi e dei nuovi movimenti femminili ... Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va» (2018) e il romanzo «Trio» (2020).

Massimo Gramellini torna alla narrativa. Dopo il successo di "Fai Bei Sogni" il 3 dicembre esce un nuovo romanzo del giornalista "C'Era una volta Adesso".«Ci chiedevamo a che punto eravamo, che giudizio dare dei vecchi e dei nuovi movimenti femminili ... Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va» (2018) e il romanzo «Trio» (2020).