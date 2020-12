Il no del governo alle Regioni | fino a quando dura la stretta

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Valentina Dardari Il ministro Speranza: “ntamenti forse dal 15 gennaio”. Tutto dipende da come va il Natale Ilha risposto picche ai governatori che chiedevano unntamento delle restrizioni in vista del periodo natalizio. Niente da fare, almenoal prossimo 15 gennaio. E non è detto che in quella data qualcosa cambierà, tutto dipenderà da come sarà andato il Natale. A spegnere ogni speranza è stato il ministro della Salute, che ha ribadito ai presidenti delle: “ntamenti delle misure potranno essere decisi a partire dal 15 gennaio. Ma solo sulla capacità di tenutante le vacanza di Natale”. La linea del rigore intrapresa dalnon sembra quindi voler mutare. nodo 1906790 Il ...