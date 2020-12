Il Nizza pensa a Nkoulou per la difesa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 dicembre 2020) In un periodo nel quale il Torino sta prendendo parecchi gol arriva dalla Francia una notizia non proprio positiva dal calciomercato. Infatti . I granata nel reparto difensivo stanno faticando molto, ma nonostante ciò il centrale camerunense è sul mercato; questa notizia conferma chenon è più un pilastro della squadra granata, ma anzi potrebbe essere ceduto.RINNOVA O NO? Per quanto riguarda il centrale granata in ogni caso rimangono molti dubbi riguarda al suo futuro. Infatti sono mesi che si va avanti con la trattativa per il rinnovo del contratto, ma fino a questo momento non si è trovata un’intesa. Il Torino è indeciso sul da farsi, perché in ogni casorimane un giocatore affidabile, e di sicuro valore. Inoltre i sostituti sul mercato al momento non sembrano dello stesso livello, motivo in più per ...