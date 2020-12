Il “modello Italia” non dà scampo: nel 2020 oltre 5 milioni di nuovi poveri (Di martedì 1 dicembre 2020) Le conseguenze economiche della pandemia rischiano di far schizzare il numero di persone che, nel nostro Paese, vivono al di sotto della soglia di povertà. Dall’Istat al Censis, passando per la Caritas, il messaggio è preoccupante: il 2020 lascerà in eredità oltre 5 milioni di nuovi poveri. L’Italia si affaccia sull’emergenza povertà. A preoccupare è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 1 dicembre 2020) Le conseguenze economiche della pandemia rischiano di far schizzare il numero di persone che, nel nostro Paese, vivono al di sotto della soglia di povertà. Dall’Istat al Censis, passando per la Caritas, il messaggio è preoccupante: illascerà in ereditàdi. L’Italia si affaccia sull’emergenza povertà. A preoccupare è L'articolo proviene da Leggilo.org.

CarloCalenda : Italia al 40 posto su 53 nel ranking dei paesi per resilienza al Covid. Possiamo illuderci per “spirito di squadra”… - GiulioCentemero : ?????? Anche il #NewYorkTimes sottolinea l’incompetenza di #Conte ?????? Il quotidiano americano fa a pezzi #Conte… - MaxFerrari : Il 'modello Italia' del bravissimo Giuseppi... - IzzoEdo : @AStramezzi @LazzariAmbrogio Ci sono Paesi dove i decessi ogni 100 mila abitanti sono a 0. Sia i nostri politici si… - Gio_Caian : @reportrai3 @GuidoCrosetto Oh, modello Italia!! Mica cazzi!!! -

Ultime Notizie dalla rete : “modello Italia” Turitin risponde alle esigenze dettate dalla didattica a distanza in Italia con strumenti volti a garantire e preservare l'apprendimento con integrità Fortune Italia