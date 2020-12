Il mio vaccino è meglio del tuo (Di martedì 1 dicembre 2020) Ogni settimana sull'Espresso la striscia di Mauro BianiIl carcere Covid" Il tramonto di Donald Trump" Keep covid great" L'uomo vitruviano. Più o meno" Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 1 dicembre 2020) Ogni settimana sull'Espresso la striscia di Mauro BianiIl carcere Covid" Il tramonto di Donald Trump" Keep covid great" L'uomo vitruviano. Più o meno"

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - NicolaPorro : Anche sul #vaccinoCovid vige il pensiero unico del virus: il ??????????. Ma si possono mettere in discussione le “certez… - HuffPostItalia : Bolsonaro: 'Non farò il vaccino, è un mio diritto' - ICVRUSFVLL : @camilovesLUKE a parere mio,mi sembra impossibile che abbiano già trovato un vaccino per un virus di cui non si con… - ontoxy : RT @espressonline: Il mio vaccino è meglio del tuo -

Ultime Notizie dalla rete : mio vaccino Ilaria Capua sul vaccino Covid: «Per la somministrazione ci vorrà tutto il 2021» Corriere della Sera CAPUA: TUTTO IL 2021

"Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente”. Così la virologa Ilaria Capua, in una intervista al Corriere della Sera. “La ‘mission’ del virus è infettare il numero più alto possibile d ...

NOVAX CORNER Informazione e pescivendoli

Col massimo rispetto della sua persona voglio dirle che lei in quanto responsabile dell'informazione che dà il suo giornale prima di rilasciare dichiarazioni sarebbe bene che si informasse e studiasse ...

"Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente”. Così la virologa Ilaria Capua, in una intervista al Corriere della Sera. “La ‘mission’ del virus è infettare il numero più alto possibile d ...Col massimo rispetto della sua persona voglio dirle che lei in quanto responsabile dell'informazione che dà il suo giornale prima di rilasciare dichiarazioni sarebbe bene che si informasse e studiasse ...