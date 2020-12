Il ministro della Giustizia Barr nega brogli elettorali e Trump lo convoca alla Casa Bianca (Di martedì 1 dicembre 2020) Il miliardario non si arrende all'evidenza: il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, William Barr, si trova alla Casa Bianca poche ore dopo le sue dichiarazioni odierne all'Associated Press, in ... Leggi su globalist (Di martedì 1 dicembre 2020) Il miliardario non si arrende all'evidenza: ildegli Stati Uniti, William, si trovapoche ore dopo le sue dichiarazioni odierne all'Associated Press, in ...

reportrai3 : Il ministro della difesa si è aggiudicata l’Airbus 340 con un sub leasing di 168 milioni di euro da Alitalia, ma in… - reportrai3 : I ricercatori dell’Oms non hanno subito pressioni sul rapporto sullo stato della pandemia in Italia solo da Ranieri… - reportrai3 : Il decreto oltre che da Matteo Renzi fu firmato anche dall'allora ministro della Difesa Roberta Pinotti, che ne era… - Camy_Pepper : RT @Vincast81liber1: La Scarano oltre ad esdere assessore al turismo della Puglia è anche ministro per le pari opportunità #ilcollegio - GianlucaTC : RT @EleonoraEvi: Il Ministro dell’economia #Gualtieri non ha mai fatto mistero della sua simpatia per il #Mes. Che adesso lo sostenga anch… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro della Cina, ambasciatore Ferrari incontra il ministro della cultura e del Turismo Hu Heping AgCult Vaccini Covid, quando saranno approvati. I tempi per Moderna e Pfizer

L'Ema ha comunicato le date per la valutazione dei due sieri. Astrazeneca: dati pronti per l'approvazione entro 7 giorni. Rezza: "L'Italia ha già pronto il piano" ...

Alberghi, ristoranti e anziani: nel governo lite sulle deroghe

Scontro tra «aperturisti» e «rigoristi». Bellanova insiste per i locali aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre. Speranza: senza rigore durante le Feste ci sarà una recrudescenza ...

