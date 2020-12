Il Guardian | “Chi dice “non vedremo un altro Maradona” | lo fa solo perché odia il presente”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 dicembre 2020)dobbiamo per forza osannare la grandezza di Maradona in opposizione a qualcosa?ne stiamo facendo un feticcio generazionale, ostentando la nostalgia di un tempo che non tornerà più? Per Jonathan Liew, giovane e brillantissimo editorialista del, questo modo di elaborare il lutto per esclusione è tutto sbagliato. L’articolo è interessante propriofornisce la versione dell’osservatore giovane, che non si ostina a leggere Maradona per quel che era al passato, ma anzi per un immortale. “La parte più peculiare e dissonante del tributo a Maradona è il tipo che vede nella sua morte la scomparsa di qualcosa di più grande e importante, che maschera in un affetto per il passato un disgusto per il presente. Abbiamo sentito che il calcio di oggi è troppo sterile, troppo aziendale, troppo tecnocratico. ...