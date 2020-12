“IL GRANDE RESHIT FASCISTA” E’ UN TERMINE PROPAGANDISTICO PER LO STESSO VECCHIO NUOVO ORDINE MONDIALE E IL LANCIO DELLA TECNOCRAZIA

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 1 dicembre 2020) Uncontratto sociale. Armonia con la natura. Maternità e torte di mele. Divertente o terrificante? Schwab è il cattivo nel prossimo film di James Bond. Uguaglianza. Sostenibilità. Inclusività. Parole d’ovunque. Cosa significa tutto questo in pratica? Ecco una sintesi.È unacampagna di marketing di propaganda che l’élite globale sta cercando di spingere in gola il pubblico.Il World Economic Forum afferma che non dobbiamo tornare in nessun modo all’Era pre-COVID. Il COVID è uno “shock che abbiamo passato tutti”. Dobbiamo trattare queste grandi minacce sistemiche come reali. Nessuno vada più a scuola … è tempo di riprodurre dei video … Quattro punti su The Great Reset, questo esercizio di propaganda di massa. Questo non ha nulla a che fare con nessun tipo di virus o malattia. Affatto. Il COVID 19 è appena ...