Il Governo non blocca la riforma del Mes. Ma l’Italia non lo userà. Gualtieri illustra la linea alle Camere. Pure Crimi dà l’Ok. Dubbi nei 5S (Di martedì 1 dicembre 2020) Ormai è un fatto assodato: quando si parla di Mes basta poco per incorrere in fraintendimenti, polemiche e scintille anche fra gli esponenti del medesimo schieramento. Ieri è andato in scena l’ennesimo psicodramma legato alla posizione assunta dal titolare del Mef Roberto Gualtieri sul voto di riforma del fondo salva Stati che si è svolto in sede di Eurogruppo. Nell’audizione congiunta a sei commissioni di Camera e Senato (Bilancio, Finanze e Politiche Ue), a poche ore dal summit in videoconferenza, Gualtieri ha spiegato che l’orientamento del Governo sarebbe stato quello di non “porre alcun veto sulla riforma del Mes”, su cui poi ministri delle Finanze dell’Ue avrebbero trovato un accordo, ma fin dalle prime battute del suo intervento, il ministro ha posto l’accento sul fatto che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Ormai è un fatto assodato: quando si parla di Mes basta poco per incorrere in fraintendimenti, polemiche e scintille anche fra gli esponenti del medesimo schieramento. Ieri è andato in scena l’ennesimo psicodramma legato alla posizione assunta dal titolare del Mef Robertosul voto didel fondo salva Stati che si è svolto in sede di Eurogruppo. Nell’audizione congiunta a sei commissioni di Camera e Senato (Bilancio, Finanze e Politiche Ue), a poche ore dal summit in videoconferenza,ha spiegato che l’orientamento delsarebbe stato quello di non “porre alcun veto sulladel Mes”, su cui poi ministri delle Finanze dell’Ue avrebbero trovato un accordo, ma fin dprime battute del suo intervento, il ministro ha posto l’accento sul fatto che la ...

