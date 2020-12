Il governo alle Regioni: «Nessun allentamento delle misure fino al 15 gennaio» (Di martedì 1 dicembre 2020) Questa mattina si è tenuta la conferenza Stato-Regioni per decidere le prossime misure anti-Covid, quelle che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 4 dicembre. Le Regioni chiedevano maggiore rilassatezza, soprattutto in vista delle feste di Natale. Ma la posizione del governo, riporta l’edizione digitale del Corriere, è stata di chiusura. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto così ai governatori che contestavano il rigore dell’Esecutivo. «allentamenti delle misure potranno essere decisi a partire dal 15 gennaio. Ma solo sulla capacità di tenuta durante le vacanza di Natale». Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha elencato i punti fermi del prossimo Dpcm: coprifuoco alle 22, bar ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Questa mattina si è tenuta la conferenza Stato-per decidere le prossimeanti-Covid, quelle che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 4 dicembre. Lechiedevano maggiore rilassatezza, soprattutto in vistafeste di Natale. Ma la posizione del, riporta l’edizione digitale del Corriere, è stata di chiusura. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto così ai governatori che contestavano il rigore dell’Esecutivo. «ntamentipotranno essere decisi a partire dal 15. Ma solo sulla capacità di tenuta durante le vacanza di Natale». Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha elencato i punti fermi del prossimo Dpcm: coprifuoco22, bar ...

Roma, 1 dicembre 2020 - Spostamenti congiunti, mobilità fra regioni, viaggi verso le seconde case, orari dei locali, coprifuoco. Sono solo alcuni dei nodi delle festività che governo e Regioni cercher ...

