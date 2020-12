Il dramma dell'Alzheimer e lo scandalo delle cure nel libro di Michela Farabella 'Italo, con te partirò' (Di martedì 1 dicembre 2020) Il dramma di una malattia terribile unito a una denuncia. 'Italo, con te partirò', scritto da Michela Farabella, è ispirato a una storia vera e rivela lo scandalo di Rsa e cliniche che ospitano i ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Ildi una malattia terribile unito a una denuncia. ', con te', scritto da, è ispirato a una storia vera e rivela lodi Rsa e cliniche che ospitano i ...

Il dramma di una malattia terribile unito a una denuncia. "Italo, con te partirò", scritto da Michela Farabella, è ispirato a una storia vera e rivela lo scandalo di Rsa ...

Mbandà, dall'incubo Covid-19 al fiocco azzurro: è nato Mata Leone

Dopo aver vissuto il dramma del Covid-19 direttamente sulla sua pelle, prima come volontario in prima linea per contrastare l'emergenza sanitaria e poi con l'apprensione per entrambi i genitori ricove ...

