Il Covid viaggia con i cibi surgelati? Virus su granchi dal Cile, la Cina blocca le importazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) La plastica e l'acciaio, e in misura minore carta e cartone. Sono questi i materiali su cui il nuovo riesce a sopravvivere più a lungo. Lo avevano evidenziato già lo scorso marzo i virologi dello ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) La plastica e l'acciaio, e in misura minore carta e cartone. Sono questi i materiali su cui il nuovo riesce a sopravvivere più a lungo. Lo avevano evidenziato già lo scorso marzo i virologi dello ...

GigiSpedicato : @TacciYours A quando provvedimenti di buon senso, come, ad esempio, far pagare le cure mediche, COVID compreso, a c… - rcarangelo : RT @SecolodItalia1: Il Covid viaggia anche coi cibi surgelati: il virus trovato su alimenti congelati importati a Whuan - SecolodItalia1 : Il Covid viaggia anche coi cibi surgelati: il virus trovato su alimenti congelati importati a Whuan… - stefatien : @Corriere A breve il covid col freddo viaggia piu veloce - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News il virus viaggia anche con i surgelati :( .. trovato a Wuhan in merci provenienti dal Brasile e Vietnam e .. https… -

Il Covid viaggia con i cibi surgelati? Virus su granchi dal Cile, la Cina blocca le importazioni Il Messaggero

