Il Commissario Montalbano, quando arriva in tv l’episodio inedito. E sarà l’ultimo (Di martedì 1 dicembre 2020) Un ultimo episodio col botto per concludere come merita una serie amatissima dal pubblico di Rai 1. Stiamo parlando de Il Commissario Montalbano, il cui prossimo episodio inedito sarà anche l’ultimo. Ormai è cosa certa da mesi, da quando la notizia ha iniziato a circolare. E sul futuro della stessa serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri l’attore che interpreta Montalbano, ovvero Luca Zingaretti, ha aumentato con le sue dichiarazioni l’alone di mistero. Zingaretti ha infatti rivelato che potrebbe anche non tornare più sul set nei panni del Commissario di Vigata. Non si sa ancora la data esatta, si sa soltanto che il prossimo episodio andrà in onda nel 2021. Intanto da oggi, martedì 1 dicembre, riprenderanno gli episodi in replica, a cominciare da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Un ultimo episodio col botto per concludere come merita una serie amatissima dal pubblico di Rai 1. Stiamo parlando de Il, il cui prossimo episodioanche. Ormai è cosa certa da mesi, dala notizia ha iniziato a circolare. E sul futuro della stessa serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri l’attore che interpreta, ovvero Luca Zingaretti, ha aumentato con le sue dichiarazioni l’alone di mistero. Zingaretti ha infatti rivelato che potrebbe anche non tornare più sul set nei panni deldi Vigata. Non si sa ancora la data esatta, si sa soltanto che il prossimo episodio andrà in onda nel 2021. Intanto da oggi, martedì 1 dicembre, riprenderanno gli episodi in replica, a cominciare da ...

Sora24_it : Il Commissario Montalbano torna in TV su Rai 1 - Sora24it : Il Commissario Montalbano torna in TV su Rai 1 - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Una piramide di fango per il “Commissario Montalbano” – Su Rai1 con Nicola Zingaretti - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Una piramide di fango per il “Commissario Montalbano” – Su Rai1 con Nicola Zingaretti - GuidaTVPlus : 01-12-2020 21:25 #Rai1 Il commissario Montalbano - La piramide di fango #Indivisa,poliziesco,commediad'azione -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano HTTP/1.1 Server Too Busy