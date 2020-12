Il Collegio 5 | stasera la sesta puntata | le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Lasettimana de IlLasettimana de Il5 sta per partire e con lei tante nuove prova da affrontare. Questa sera alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda il sesto episodio del docu-reality. SCONTRO TRA SECCHIONI Andreini e Di Piero sono in conflitto o per meglio, dire Andreini è in conflitto con Di Piero. Al termine della quinta settimana, è risultato che lo studente migliore, al momento, sia Andrea Di Piero. Alessandro non ci sta ed è molto nervoso. Farà di tutto per recuperare il suo posto di prestigio. Leggi anche ‘Il5’, la sintesi della quinta: forte lite tra due alunne GIORDANO DAL PRESIDE Giordano tornerà nuovamente dal preside e questa volta sarà chiamata persino la madre ad intervenire sul figlio. Nell’ultimo episodio mandato in onda, ...