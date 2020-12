Il CBD può ridurre il desiderio degli animali di usare la cocaina (Di martedì 1 dicembre 2020) Interessante scoperta fatta dai ricercatori. , proteggendoli anche da alcuni degli effetti collaterali a lungo termine negativi del consumo regolare di cocaina. Una nuova meta-revisione di diversi studi sulla ricerca sugli animali suggerisce che il CBD potrebbe aiutare efficacemente i consumatori di cocaina o crack a liberarsi dalle loro abitudini. La meta-revisione ha esaminato 14 diversi studi di ricerca clinica degli ultimi cinque anni. In ciascuno di questi studi, i ricercatori hanno tentato di scoprire se il cannabidiolo, o CBD, potesse ridurre i comportamenti di dipendenza negli animali che sono diventati dipendenti dalla cocaina. In molti di questi studi, i ricercatori hanno permesso agli animali di auto-somministrare dosi di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 1 dicembre 2020) Interessante scoperta fatta dai ricercatori. , proteggendoli anche da alcunieffetti collaterali a lungo termine negativi del consumo regolare di. Una nuova meta-revisione di diversi studi sulla ricerca suglisuggerisce che il CBD potrebbe aiutare efficacemente i consumatori dio crack a liberarsi dalle loro abitudini. La meta-revisione ha esaminato 14 diversi studi di ricerca clinicaultimi cinque anni. In ciascuno di questi studi, i ricercatori hanno tentato di scoprire se il cannabidiolo, o CBD, potessei comportamenti di dipendenza negliche sono diventati dipendenti dalla. In molti di questi studi, i ricercatori hanno permesso aglidi auto-somministrare dosi di ...

mimmofurioso : @Bluefidel47 @PittChambers1 THC non è legale in Italia. Solo CBD al momento. Ma su bimba autistica quali benefici può trarne il cervello? - Leonard04914265 : RT @ConnyGiordano_5: Uno Stato membro dell'Unione Europea non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente estratto… - cana_kush : RT @LaLeggeraCBD: eh si #propagandalive dura troppo poco! Ma ci si può consolare con la #cannabislight che poi oggi è anche #blackfriday !… - CannabisLegion : RT @LaLeggeraCBD: eh si #propagandalive dura troppo poco! Ma ci si può consolare con la #cannabislight che poi oggi è anche #blackfriday !… - LaLeggeraCBD : eh si #propagandalive dura troppo poco! Ma ci si può consolare con la #cannabislight che poi oggi è anche… -