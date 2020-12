Il 12 dicembre Penelope Italia ricorda la giornata dedicata alle persone scomparse (Di martedì 1 dicembre 2020) Una giornata di sensibilizzazione nazionale al fenomeno. Una giornata che vuole esser di ricordo per gli scomparsi e di sostegno alle famiglie che cercano un loro caro, ma che è, negli intenti comuni di tutti gli organi istituzionali e delle associazioni che operano sul campo, occasione per fare il punto su quello che è stato fatto finora e di quello che si può fare per contrasto al terribile fenomeno. Secondo gli ultimi dati della relazione stilata dal Commissario Straordinario e dal Ministero dell’Interno, sono in tutto 250.008 le denunce di scomparse registrate dalle Forze dell’ordine dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2020. Di queste, 188.182 riguardano persone ritrovate. Mancano ai loro cari ancora 61.826 scomparsi. Una vera e propria emergenza sociale che non può coinvolgere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Unadi sensibilizzazione nazionale al fenomeno. Unache vuole esser di ricordo per gli scomparsi e di sostegnofamiglie che cercano un loro caro, ma che è, negli intenti comuni di tutti gli organi istituzionali e delle associazioni che operano sul campo, occasione per fare il punto su quello che è stato fatto finora e di quello che si può fare per contrasto al terribile fenomeno. Secondo gli ultimi dati della relazione stilata dal Commissario Straordinario e dal Ministero dell’Interno, sono in tutto 250.008 le denunce diregistrate dForze dell’ordine dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2020. Di queste, 188.182 riguardanoritrovate. Mancano ai loro cari ancora 61.826 scomparsi. Una vera e propria emergenza sociale che non può coinvolgere ...

