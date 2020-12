' I videogiochi? Dire oggi ho salvato il mondo è la loro magia'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 1 dicembre 2020) In una lunga intervista al The Guardian, il CEO di Bethesda, Todd Howard, spiega i progetti futuri della società e non solo. Nell'intervista Howard parla dei mondi open world e del fatto che non devono essere creati tanto per, ma bisogna dare comunque una storia ai giocatori che devono immedesimarsi nel titolo a cui stanno giocando. E per immersività in un gioco Howard ha le idee chiare: "Nei nostri giochi ogni volta che siamo molto lineari, quando chiediamo ai giocatori: 'Ecco la cosa che devi ottenere, ecco dove devi andare', non abbiamo molto successo. Quando diamo al giocatore un obiettivo a breve, medio e lungo termine e poi ci assicuriamo che abbia molte opzioni e ci assicuriamo che il gioco reagisca a, è lì che penso che avvenga la vera. È allora che il giocatore si sente come se dicesse, 'Guarda cosa ho fatto!'. Esci dal gioco con un ...