I vaccini contro COVID19 in Europa | richieste ad EMA e il punto della situazione

Leggi su bufale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Abbiamo una prima data per iin. O meglio, sappiamo già quando EMA si pronuncerà sulle. Il 29 dicembre arriverà il parere dell’agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino Pfizer/BionTech, il 12 gennaio, invece, il verdetto sul vaccino Moderna. Seguirà AstraZeneca, che consegnerà in settimana i dati necessari alla validazione (che quindi perverrà con una data compatibilmente vicina agli altri). Anche in questo caso vale quanto abbiamo detto per il simile processoFDA Americana: l’approvazione al commercio non significa distribuzione immediata, o “tana libera tutti”, ma è un momento importante. Il proverbiale primo passo da cui i 42 chilometrimaratona devono iniziare. Ma senza quel primo passo, non si arriverebbe mai ...