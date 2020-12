I nuovi poveri, tra globalismo e pandemia (Di martedì 1 dicembre 2020) “Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. Hanno poco ma sono in tanti.” Beffardo e fine fu Ettore Petrolini, insuperabile compositore e interprete della sferzante anima romanesca, allorché coniò questo adagio in una delle sue entusiasmanti comiche. E “poveri tutti” (fuori loro ndr), guarda caso, è proprio il motto degli artefici della truce e predatoria finanza globalista! È sui poveri, infatti, che traggono i loro profitti i banchieri di Wall Street e i capi dei maggiori conglomerati multinazionali e delle altre organizzazioni “pseudo-segrete”, che costituiscono la piramide economica mondiale, al cui vertice si trova la possente Triade (la Commissione Trilaterale, il Gruppo Bilderberg e il Consiglio per le Relazioni Internazionali), che brandeggia imperiosa le regole del gioco del Nuovo Ordine Mondiale. E ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 1 dicembre 2020) “Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i. Hanno poco ma sono in tanti.” Beffardo e fine fu Ettore Petrolini, insuperabile compositore e interprete della sferzante anima romanesca, allorché coniò questo adagio in una delle sue entusiasmanti comiche. E “tutti” (fuori loro ndr), guarda caso, è proprio il motto degli artefici della truce e predatoria finanza globalista! È sui, infatti, che traggono i loro profitti i banchieri di Wall Street e i capi dei maggiori conglomerati multinazionali e delle altre organizzazioni “pseudo-segrete”, che costituiscono la piramide economica mondiale, al cui vertice si trova la possente Triade (la Commissione Trilaterale, il Gruppo Bilderberg e il Consiglio per le Relazioni Internazionali), che brandeggia imperiosa le regole del gioco del Nuovo Ordine Mondiale. E ...

repubblica : Cinque milioni di nuovi poveri - Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi #1dicembre… - chiara4eyes : RT @antonio_bordin: La Dittatura Sanitaria con le sue demenziali restrizioni ha creato 5 milioni di nuovi poveri. Obiettivo quasi raggiunt… - antonio_bordin : RT @antonio_bordin: La Dittatura Sanitaria con le sue demenziali restrizioni ha creato 5 milioni di nuovi poveri. Obiettivo quasi raggiunt… - LuigiAssecasa : RT @ManuelaPerrone: Il 2020 rischia di lasciare in eredità 5,5 milioni di italiani in difficoltà, che si aggiungono agli 8,8 milioni già es… - paolorm2012 : RT @ManuelaPerrone: Il 2020 rischia di lasciare in eredità 5,5 milioni di italiani in difficoltà, che si aggiungono agli 8,8 milioni già es… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi poveri Famiglie, anziani, nuovi poveri a Sestri levante: aiuti per 500 mila euro commercianti compresi Il Secolo XIX Ischia, povertà in aumento, la Caritas: “2000 famiglie in difficoltà, aiutiamole”

Dopo un'estate difficile la pandemia amplifica la crisi economica: parte l’appello alle donazioni di generi di prima necessità per salvare il ...

I nuovi poveri, tra globalismo e pandemia

È sui poveri, infatti, che traggono i loro profitti i banchieri di Wall Street e i capi dei maggiori conglomerati multinazionali e delle altre organizzazioni “pseudo-segrete”, che costituiscono la pir ...

Dopo un'estate difficile la pandemia amplifica la crisi economica: parte l’appello alle donazioni di generi di prima necessità per salvare il ...È sui poveri, infatti, che traggono i loro profitti i banchieri di Wall Street e i capi dei maggiori conglomerati multinazionali e delle altre organizzazioni “pseudo-segrete”, che costituiscono la pir ...