I Nas ispezionano 285 laboratori di analisi. Nel mirino dei Carabinieri tamponi e prelievi non autorizzati. Ma anche la vendita di kit abusivi e casi di contagio nascosti (Di martedì 1 dicembre 2020) Nell'ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministro della Salute, ha svolto verifiche sulla regolarità delle attività svolte dai laboratori di analisi per la ricerca del virus Covid-19. Nel corso dell'ultima settimana i Nas hanno ispezionato 285 laboratori, privati e convenzionati, ed altre strutture similari, dove è possibile effettuare test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche. Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità presso 67 laboratori, contestando 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145 mila euro di sanzioni pecuniarie. Di queste il 60% delle violazioni rilevate dai Nas "è attribuibile all'inosservanza di ...

