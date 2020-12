I medici di base | “Siamo centrali per la medicina del territorio e la telemedicina”

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “Le risorse per la telemedicina sono state una manna dal cielo, in questo momento in cui i medici di famiglia sono tornati a essere centrali, per soddisfare i bisogni di cura non solo del Covid ma di tutte quelle patologie per le quali i pazienti non riescono ad accedere in ospedale a causa del Covid”. A dirlo è Valeria Zurlo, medico di continuita’ assistenziale e coordinatrice della Regione Molise per la Simg.“Il nostro compito con la telemedicina diventa quindi preventivo e anche organizzativo- continua- perché possiamo fare teleconsulti e indirizzare verso il giusto specialista. Se il paziente non puo’ accedere alla visita in ospedale, costruire una rete integrata tra medici, piattaforme e specialisti che validino le diagnosi diventa la sfida del presente”.