I delitti del BarLume, due nuovi episodi al via anticipazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) L'immaginaria cittadina di Pineta è un coacervo di male, mistero e delitto che rischia di gareggiare con la Cape Code della Signora in Giallo. Tornano infatti I delitti del BarLume (Sky Original, coproduzione Palomar) in onda su Sky Cinema e in streaming su Now Tv l'11 e il 18 gennaio 2021. I delitti del BarLume, anticipazioni trama Anche quest'anno due nuovi casi scuotono la quotidianità di Pineta (come sempre ambientata a Marciana Marina, sull'Isola d'Elba), chiamata a fare i conti con la pandemia che condizionerà la vita di tutti i suoi abitanti. I due nuovi capitoli si intitolano Mare forza quattro e Tana liberi tutti, sempre ispirati al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, sono scritti da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e ...

