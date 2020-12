Hyundai - Presentata la piattaforma elettrica E-Gmp

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Viene dalla Corea del Sud e già si preannuncia come una delle rivali più accreditate dellaMeb di Volkswagen, cui nulla ha da invidiare in termini di tecnologia. Si chiama E-Gmp, sigla che sta per "Electric global modular platform", ed è la chiave di volta di tutta l'offensivadel gruppo-Kia, da cui scaturiranno 23 modelli a zero emissioni entro il 2025. Qui si fa la svolta. Questa nuova architettura è di tipo dedicato (vale a dire che è stata progettata soltanto per l'alimentazionepura e non deriva da altri pianali destinati a impieghi diversi) e farà il suo debutto nel corso del 2021. Il primo modello a impiegarla sarà la Ioniq 5, derivata di serie dellaConcept 45 (mostrata al Salone di Francoforte del 2019) attesa anche sul ...