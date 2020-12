Hotel | ristoranti e anziani | lite sulle deroghe Speranza | «Ci sono 800 morti al giorno» Nuovo dpcm | le possibili misure | Il grafico

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Scontro tra «aperturisti» e «rigoristi». Bellanova insiste per i locali aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre.: senza rigore durante le Feste ci sarà una recrudescenza

ilGiornale.it

Bolzano. Impianti sciistici, regole più snelle per la classificazione nelle zone rosse, arancioni e gialle, ristori per tutto il mondo che gravita attorno al turismo invernale: i presidenti ...Scontro tra «aperturisti» e «rigoristi». Bellanova insiste per i locali aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre. Speranza: senza rigore durante le Feste ci sarà una recrudescenza ...