Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano batte il Dornbirn e vola in vetta alla classifica (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Settima vittoria consecutive e testa della classifica di ICE Hockey League 2020-2021. Non poteva andare meglio di così la serata di Bolzano, che batte il Dornbirn per 4-1 e continua nel proprio momento magico. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il primo periodo è più difficile del previsto per gli altoatesini, che non riescono a penetrare nel muro eretto dalla difesa ospite: si va all’intervallo sul punteggio di 0-0. A sbloccare il risultato è Halmo al 30? su assist di Catenacci e Trivellato; subito dopo (33?) arriva anche il raddoppio, firmato da Insam su assist di Trivellato e Alberga. La strada è ora decisamente in discesa per i Foxes, che nell’end conclusivo trovano anche il 3-0 ancora con Insam (47?), su assist di Trivellato e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Settima vittoria consecutive e testa delladi ICE. Non poteva andare meglio di così la serata di, cheilper 4-1 e continua nel proprio momento magico. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il primo periodo è più difficile del previsto per gli altoatesini, che non riescono a penetrare nel muro eretto ddifesa ospite: si va all’intervallo sul punteggio di 0-0. A sbloccare il risultato è Halmo al 30? su assist di Catenacci e Trivellato; subito dopo (33?) arriva anche il raddoppio, firmato da Insam su assist di Trivellato e Alberga. La strada è ora decisamente in discesa per i Foxes, che nell’end conclusivo trovano anche il 3-0 ancora con Insam (47?), su assist di Trivellato e ...

Il Bolzano chiude il “ciclo terribile” delle 4 partite in 6 giorni con altrettante vittorie; per i biancorossi è la settima vittoria in sette partite dopo la ripartenza, un filotto […] ...

Zurigo in quarantena

Il medico cantonale zurighese ha decretato la quarantena preventiva per tutta la squadra fino al 9 dicembre, tranne i giocatori che erano già stati trovati positivi in precedenza. Sono state rimandate ...

