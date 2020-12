Ho visto Maradona a Coverciano. Calciava le punizioni e gioiva come un bimbo ai giardinetti (Di martedì 1 dicembre 2020) Siamo stati sommersi da ricordi, aneddoti, immagini, monologhi, gol visti e stravisti ma che continuiamo a guardare e analizzare come se fosse la prima volta. Senza stancarci. Mai. È il Maradona pubblico. Forse l’unico esistito. Infatti sembra che Diego più volte abbia confidato, rassegnato, che dall’età di 15 anni, quando iniziò a essere Maradona, non ha più avuto una vita privata! Eppure esiste per ciascuno di noi un Maradona personale. Ognuno si porta dentro un ricordo, un momento particolare di quei fantastici sette anni. Il mio Maradona ci porta al pomeriggio di martedì 19 gennaio 1988. Ero andato a comprarmi al bar Marisa – un’istituzione per i tifosi di Firenze (la città in cui mi ero trasferito per motivi di studio da 3 anni) – il biglietto per la partita di Coppa Italia fra Fiorentina e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Siamo stati sommersi da ricordi, aneddoti, immagini, monologhi, gol visti e stravisti ma che continuiamo a guardare e analizzarese fosse la prima volta. Senza stancarci. Mai. È ilpubblico. Forse l’unico esistito. Infatti sembra che Diego più volte abbia confidato, rassegnato, che dall’età di 15 anni, quando iniziò a essere, non ha più avuto una vita privata! Eppure esiste per ciascuno di noi unpersonale. Ognuno si porta dentro un ricordo, un momento particolare di quei fantastici sette anni. Il mioci porta al pomeriggio di martedì 19 gennaio 1988. Ero andato a comprarmi al bar Marisa – un’istituzione per i tifosi di Firenze (la città in cui mi ero trasferito per motivi di studio da 3 anni) – il biglietto per la partita di Coppa Italia fra Fiorentina e ...

