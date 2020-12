“Ho sposato una bambola di plastica | ecco perché”

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Trovare l’anima gemella è una fortuna più unica che rara, e quando la si trova bisogna tenersela stretta. Se poi lei non si muove… Barbie Girl: quando la “vita di” diventa realtà Ricordate la famosa canzone degli Aqua Barbie Girl? Le due frasi-cardine del ritornello erano “Life in plastic is fantastic“, cioè la vita L'articolo proviene da www.meteoweek.com.