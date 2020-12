HIV e AIDS esistono ancora, facciamo attenzione (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel 2018 a 1,7 milioni di persone nel mondo è stata diagnosticata un’infezione da HIV e in totale coloro che vi convivevano erano 37,9 milioni. Ogni settimana vengono registrati circa 6000 nuovi casi tra giovani donne tra i 15 e i 24 anni e tra gli adolescenti dei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana 4 nuove diagnosi su 5 riguardano ragazze dai 15 ai 19 anni. Inoltre, secondo un nuovo rapporto UNICEF, nel 2019 quasi ogni minuto e 40 secondi, una persona sotto i 20 anni è stata contagiata, portando il numero totale di bambini e giovani che convivono con l’HIV a 2,8 milioni. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel 2018 a 1,7 milioni di persone nel mondo è stata diagnosticata un’infezione da HIV e in totale coloro che vi convivevano erano 37,9 milioni. Ogni settimana vengono registrati circa 6000 nuovi casi tra giovani donne tra i 15 e i 24 anni e tra gli adolescenti dei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana 4 nuove diagnosi su 5 riguardano ragazze dai 15 ai 19 anni. Inoltre, secondo un nuovo rapporto UNICEF, nel 2019 quasi ogni minuto e 40 secondi, una persona sotto i 20 anni è stata contagiata, portando il numero totale di bambini e giovani che convivono con l’HIV a 2,8 milioni.

