Heather Parisi sui social rompe il silenzio su Maradona (Di martedì 1 dicembre 2020) La showgirl Heather Parisi rompe il silenzio sulla morte di Diego Armando Maradona con un post in cui racconta la reazione di suo figlio Dylan Maria riguardo ad un commento sul suo profilo "Instagram". La Parisi non aveva ancora commentato la morte del Pibe de Oro. Quando entrambi vivevano in Italia le riviste di gossip avevano hanno molto copertine riguardo ad una loro presunta relazione. Heather Parisi pubblica per intero il commento di un utente dei social con la foto degli occhi di suo figlio per affrontare il concetto della verità. Si tratta del primo post che chiama in causa in qualche modo anche Maradona. «Sarà triste la tua mamma. È morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona… dille ...

