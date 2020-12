Hamilton, positivo al Covid: escluso dal Mondiale? (Di martedì 1 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato dalla scuderia tedesca con cui il pilota inglese corre, la Mercedes. Lewins Hamilton, risultato positivo al Coronavirus, non potrà partecipare alla penultima prova del Mondiale 2020 di Formula 1 in Bahrain. Lewis Hamilton, campione del mondo della Mercedes, è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata comunicata della scuderia tedesca. Il pilota inglese è attualmente in isolamento, dunque non potrà quindi partecipare alla penultima tappa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato dalla scuderia tedesca con cui il pilota inglese corre, la Mercedes. Lewins, risultatoal Coronavirus, non potrà partecipare alla penultima prova del2020 di Formula 1 in Bahrain. Lewis, campione del mondo della Mercedes, è risultatoal-19. La notizia è stata comunicata della scuderia tedesca. Il pilota inglese è attualmente in isolamento, dunque non potrà quindi partecipare alla penultima tappa Articolo completo: dal blog SoloDonna

