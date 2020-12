Guida inutile di Roma, a 150 anni dalla rivoluzione urbanistica (Di martedì 1 dicembre 2020) – Una mappa per collegare la Roma di ieri a quella di oggi. L’ha realizzata il giornalista Stefano Caviglia con il suo “Guida inutile di Roma, luoghi e storie dalla città di un tempo” appena arrivato in libreria per l’editore Intra Moenia (prezzo di copertina: euro 18,90). Il volume ricostruisce con uno stile semplice e divulgativo, ma ricco di particolari, la storia dei luoghi più importanti della città. E soprattutto ne mette in luce le trasformazioni lungo i 150 anni trascorsi dal suo ingresso nel Regno d’Italia come capitale, quando le mura Aureliane distavano chilometri e chilometri dall’abitato e la popolazione superava appena le 220 mila anime. Non c’è quasi zona della vecchia Roma che resti fuori da questo racconto, che si intreccia inevitabilmente con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) – Una mappa per collegare ladi ieri a quella di oggi. L’ha realizzata il giornalista Stefano Caviglia con il suo “di, luoghi e storiecittà di un tempo” appena arrivato in libreria per l’editore Intra Moenia (prezzo di copertina: euro 18,90). Il volume ricostruisce con uno stile semplice e divulgativo, ma ricco di particolari, la storia dei luoghi più importanti della città. E soprattutto ne mette in luce le trasformazioni lungo i 150trascorsi dal suo ingresso nel Regno d’Italia come capitale, quando le mura Aureliane distavano chilometri e chilometri dall’abitato e la popolazione superava appena le 220 mila anime. Non c’è quasi zona della vecchiache resti fuori da questo racconto, che si intreccia inevitabilmente con ...

stefcaviglia : E' in libreria 'Guida inutile di Roma. Luoghi e storia dalla città di un tempo' scritto da me per Intra Moenia. Si… - GiancaGuarin : @Blocco181 @KitemuoT @Cartabellotta Sí, potrebbere essere una questione rischio/beneficio Per esempio Cartabellotta… - mvingcastle : contesto: a scuola guida è entrata una signora con un tono di voce altissimo che non finiva di parlare e a cui ogni… - dbn1997j : Ieri finalmente era riuscito a mettere Chiesa a destra, dove sembra quantomeno un giocatore. Poi pareggiano e che c… - Py_FeS2 : RT @michelecarugi: Coincidenze, congiunzioni astrali. Ministero a guida @pdnetwork si ostina su benefici fiscali che vanno anche a un fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida inutile Guida inutile di Roma, a 150 anni dalla rivoluzione urbanistica RomaDailyNews Guida inutile di Roma, a 150 anni dalla rivoluzione urbanistica

Guida inutile di Roma, a 150 anni dalla rivoluzione urbanistica - Una mappa per collegare la Roma di ieri a quella di oggi. L’ha realizzata il giornalista ...

Ciclismo, i 10 italiani Under23 su cui puntare per le corse a tappe. Colleoni e Aleotti le certezze, Zambanini guida la carica dei 2001

Con un Vincenzo Nibali giunto agli ultimi anni di una gloriosa carriera e un Fabio Aru che pare proprio non riuscire a ritrovarsi, l’Italia ciclistica guarda alla categoria U23 per trovare dei corrido ...

Guida inutile di Roma, a 150 anni dalla rivoluzione urbanistica - Una mappa per collegare la Roma di ieri a quella di oggi. L’ha realizzata il giornalista ...Con un Vincenzo Nibali giunto agli ultimi anni di una gloriosa carriera e un Fabio Aru che pare proprio non riuscire a ritrovarsi, l’Italia ciclistica guarda alla categoria U23 per trovare dei corrido ...