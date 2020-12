Guardiola: “I ragazzi hanno giocato con personalità, adesso pensiamo alla Premier” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo il primo posto nel girone di Champions League, ha commentato la gara contro il Porto nel post gara ai media inglesi: “Questa sera abbiamo giocato incredibilmente bene, senza concedere niente a una delle migliori squadre del Portogallo. Volevamo finire primi, ci siamo riusciti. I complimenti li faccio a tutta la squadra, hanno giocato con personalità e coraggio. adesso pensiamo alla Premier League.” Foto: twitter uff City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Pep, tecnico del Manchester City, dopo il primo posto nel girone di Champions League, ha commentato la gara contro il Porto nel post gara ai media inglesi: “Questa sera abbiamoincredibilmente bene, senza concedere niente a una delle migliori squadre del Portogallo. Volevamo finire primi, ci siamo riusciti. I complimenti li faccio a tutta la squadra,cone coraggio.Premier League.” Foto: twitter uff City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gabriele_Gerby : @testadecasso Ragazzi cari. Può arrivare anche Guardiola che il risultato è sempre lo stesso. Finché non viene una… - BovRaf : @StanisLaRochele Ragazzi con tutto il bene per Zizou ma finora ha allenato una squadra di All stars vincendo anche… - cippiriddu : @Renzoo1384 @BILI86563174 @deliux9 @MTibete Questa è la formazione con cui andò a vincere 3-1 in casa del Man City… - GiuseppeCazzet3 : @Ross27383478 @mammakucci Nessuno dice nulla sulla sua vita privata sappiamo tutti cosa ha cambinato , si parla di… - JohnnyUmmagumma : @GiuSette7 E soprattutto scrivono e ti spiegano il calcio, facendo passare per innovazioni cose viste e riviste. Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola ragazzi Guardiola: “I ragazzi hanno giocato con personalità, adesso pensiamo alla Premier” alfredopedulla.com Home » Voci di Sport » Calcio » Premier League: Cavani trascina lo United, pari tra Mourinho e Lampard

Nella decima giornata di Premier League, il Tottenham di Mourinho resta al comando della classifica, mentre cadono l'Arsenal e l'Everton di Ancelotti.

Guardiola, il cambia ruoli

D’accordo, ultimamente è in crisi, nonostante il mastodontico rinnovo di contratto fino al 2023 la sconfitta del suo Manchester City contro il Tottenham dell’arcinemico José Mourinho ha fatto molto ma ...

Nella decima giornata di Premier League, il Tottenham di Mourinho resta al comando della classifica, mentre cadono l'Arsenal e l'Everton di Ancelotti.D’accordo, ultimamente è in crisi, nonostante il mastodontico rinnovo di contratto fino al 2023 la sconfitta del suo Manchester City contro il Tottenham dell’arcinemico José Mourinho ha fatto molto ma ...