Grosjean | “Ero avvolto dalle fiamme | ho pensato a Niki Lauda Ho visto la morte in faccia”

Appena due giorni dopo essere spuntato da un rogo infernale con le sue gambe, dopo uno schianto a più di 200 all'ora, Romain Grosjean può raccontare cosa ha pensato in quei lunghissimi 28 secondi in cui il mondo ha pensato di aver perso un altro pilota. Grosjean ha parlato a TF1 e LCI France: "Senza l'Halo non sarei qui. Vedermi avvolto completamente dalle fiamme mi ha fatto pensare all'incidente di Niki Lauda, non volevo avere le sue stesse conseguenze. Ho pensato ai miei figli e ai miei genitori, non volevo lasciarli. Ho visto la morte in faccia, l'unica cosa che potevo fare era uscire dalla macchina". Il pilota della Haas è uscito alla curva 3 del GP del Bahrain, spezzando la sua ...

