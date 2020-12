Grave lutto nello spettacolo: morto Enrico Bertorelli, papà di “Arriva Cristina” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è spento ieri nella sua casa di Milano, a 78 anni, l’attore e doppiatore torinese Enrico Bertorelli, volto noto al pubblico televisivo italiano. Ad annunciare la triste notizia sui social è stata Cristina D’Avena con queste parole: “Il mio papà televisivo Filippo nella serie Cristina è mancato oggi. Mi hai insegnato tantissimo…Sei stata una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è spento ieri nella sua casa di Milano, a 78 anni, l’attore e doppiatore torinese, volto noto al pubblico televisivo italiano. Ad annunciare la triste notizia sui social è stata Cristina D’Avena con queste parole: “Il miotelevisivo Filippo nella serie Cristina è mancato oggi. Mi hai insegnato tantissimo…Sei stata una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

