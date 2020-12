“Grande Fratello Vip”, la Salemi nella notte attacca la Gregoraci: “Si sentono certe cose in giro… (Di martedì 1 dicembre 2020) nella Casa del “Grande Fratello Vip” riemergono vecchie “ruggini” tra la Salemi e la Gregoraci. Elisabetta è stata molto dura con Giulia facendo intuire che in passato ci avesse provato con l’ex marito Flavio Briatore. Non solo. Eli Gregoraci ha ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nel reality ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli. Bene, durante la puntata le due non se le sono mandate a dire e nella notte Giulia ha sbottato: “Girano certe voci su di lei…”. Ma andiamo con ordine. Signorini ha spronato un nuovo confronto tar le due, parlando della famosa vacanza in Sardegna. La Gregoraci si è difesa: “Non ho detto che sei stata con Flavio, dico solo che sei stata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 1 dicembre 2020)Casa delriemergono vecchie “ruggini” tra lae la. Elisabetta è stata molto dura con Giulia facendo intuire che in passato ci avesse provato con l’ex marito Flavio Briatore. Non solo. Eliha ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nel reality ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli. Bene, durante la puntata le due non se le sono mandate a dire eGiulia ha sbottato: “Giranovoci su di lei…”. Ma andiamo con ordine. Signorini ha spronato un nuovo confronto tar le due, parlando della famosa vacanza in Sardegna. Lasi è difesa: “Non ho detto che sei stata con Flavio, dico solo che sei stata ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - __babysara_ : RT @icallhnz: Comunque il grande fratello non è iniziato con l'ingresso di Malgioglio (che amo), è iniziato con l'ingresso di Tommaso. Che… - infoitcultura : Grande Fratello VIP, chi stato eliminato lunedì 30 novembre -

