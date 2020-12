Grande Fratello Vip | chi sono i 6 nuovi concorrenti

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ormai si può dire che ilVip sia riuscito ad attirare tutta l’attenzione mediatica non solo durante la messa in onda del programma che da questa settimana, dopo un brevissimo cambio di rotta, tornerà ad avere ben due prime serate confermando l’appuntamento del venerdì sera per contrastare l’ascesa di The Voice Senior. Tanta l’attesa per iingressi: dopo Cristiano Malgioglio che ha fatto irruzione nella casa ieri sera, arrivano“vipponi” a fomentare l’atmosfera.Vip: arrivano “vipponi” Per permettere alVip di andare avanti fino al prossimo 15 febbraio era necessario ammettere deiall’interno della casa o il ...