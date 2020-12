Grande Fratello VIP 5, Pupo e l’infelice battuta sulle donne: ‘per loro è naturale’ (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono oramai molte settimane che i telespettatori e gli internauti trovato fuori luogo le uscite che Pupo si ostina a fare in ogni singola puntata del Grande Fratello VIP 5: gag poco riuscite, luoghi comuni, giochi di parole azzardati. Nella puntata del 30 novembre 2020, però, si è superato facendo una uscita davvero molto infelice… L’opinionista di Alfonso Signorini si è intromesso in una delle varie faide scoppiate fra vipponi in cui Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi stavano litigando su delle passate vacanze estive di cui la influencer avrebbe usufruito a spese di Flavio Briatore. Già le premesse non sono delle migliori… Grande Fratello VIP 5, Pupo e l’infelice battuta sulle donne La discussione vede da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono oramai molte settimane che i telespettatori e gli internauti trovato fuori luogo le uscite chesi ostina a fare in ogni singola puntata delVIP 5: gag poco riuscite, luoghi comuni, giochi di parole azzardati. Nella puntata del 30 novembre 2020, però, si è superato facendo una uscita davvero molto infelice… L’opinionista di Alfonso Signorini si è intromesso in una delle varie faide scoppiate fra vipponi in cui Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi stavano litigando su delle passate vacanze estive di cui la influencer avrebbe usufruito a spese di Flavio Briatore. Già le premesse non sono delle migliori…VIP 5,La discussione vede da ...

