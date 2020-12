«Grande Fratello Vip 5»: meno male che Cristiano Malgioglio c’è (Di martedì 1 dicembre 2020) Con le dinamiche infiacchite e la minaccia di molti concorrenti di abbandonare il gioco per poter passare il Natale in famiglia, era logico aspettarsi dal Grande Fratello Vip una mossa strategica, un colpo da maestro in grado di risollevare le sorti del programma e rivitalizzare una Casa sempre più spenta e sempre più appiattita. Quella mossa, il Grande Fratello Vip ha pensato bene di pescarla dal suo stesso repertorio, scegliendo di riportare in auge un personaggio che ha fatto la fortuna del reality e che, proprio grazie ad esso, ha tratto solo giovamento dal punto di vista artistico: Cristiano Malgioglio. Il cantante varca la porta rossa nella ventiduesima puntata di lunedì 30 novembre, con gli occhiali verdi a specchio e i guanti rossi. https://www.instagram.com/p/CIO5Lb9IFZV/ Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Con le dinamiche infiacchite e la minaccia di molti concorrenti di abbandonare il gioco per poter passare il Natale in famiglia, era logico aspettarsi dal Grande Fratello Vip una mossa strategica, un colpo da maestro in grado di risollevare le sorti del programma e rivitalizzare una Casa sempre più spenta e sempre più appiattita. Quella mossa, il Grande Fratello Vip ha pensato bene di pescarla dal suo stesso repertorio, scegliendo di riportare in auge un personaggio che ha fatto la fortuna del reality e che, proprio grazie ad esso, ha tratto solo giovamento dal punto di vista artistico: Cristiano Malgioglio. Il cantante varca la porta rossa nella ventiduesima puntata di lunedì 30 novembre, con gli occhiali verdi a specchio e i guanti rossi. https://www.instagram.com/p/CIO5Lb9IFZV/

