Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 30 novembre, senza eliminazione (video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 30 novembre: Dayane, Elisabetta, Pierpaolo, Giulia, Stefania e Tommaso (video) Grande Fratello Vip 5 lunedì 30 novembre dopo l’eliminazione di Enock e l’ingresso di Cristiano Malgioglio a fine puntata si sono svolte le tradizionali nomination. Al televoto vanno in 6 Dayane, Elisabetta, Pierpaolo, Tommaso, Giulia e Stefania ma non uscierà nessuno. Infatti dopo una sola settimana, il Grande Fratello Vip 5 torna al doppio appuntamento settimanale così nella puntata di venerdì non ci sarà un eliminato ma il meno votato andrà in nomination. Ecco tutte le nomination palesi e ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 1 dicembre 2020)Vip 5 idi30: Dayane, Elisabetta, Pierpaolo, Giulia, Stefania e Tommaso (Vip 530dopo l’di Enock e l’ingresso di Cristiano Malgioglio a fine puntata si sono svolte le tradizionalion. Al televoto vanno in 6 Dayane, Elisabetta, Pierpaolo, Tommaso, Giulia e Stefania ma non uscierà nessuno. Infatti dopo una sola settimana, ilVip 5 torna al doppio appuntamento settimanale così nella puntata di venerdì non ci sarà un eliminato ma il meno votato andrà inon. Ecco tutte leon palesi e ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo... complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - nany7712 : @anninaaaaaaaaa1 @GrandeFratello @alfosignorini Elisabetta viene massacrata dall'inizio del programma e cmq tirar f… - blorkeaddict : RT @NanaKleinfraink: Vergognosi. Vergognoso il Grande Fratello per aver commentato così la questione di Giulia, vergognoso Pupo, con i suo… -